В переводе его часто называют "ангелом".Расположен он в Южной Америке,свое название получил в честь летчика,которой обнаружил его,летая в поисках залежей руды.Запишите название природного чуда.

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Название этого природного чуда – водопад Анхель (в переводе на русский язык ангел), который имеет высоту 1054 метра и находится в Венесуэле (Южная Америка). Водопад Анхель скрывается в дремучих тропических лесах среди горного массива - горы Дьявола. Он был открыт в 1935 году летчиком Хуаном Анхелем и получил название в честь своего первооткрывателя. Ответ: водопад Анхель