В период смутного времени оборона этого монастыря сыграла важную роль в спасении страны
История
В период смутного времени оборона этого монастыря сыграла важную роль в спасении страны
Ответ(ы):
Гость:
Троице-сергиев монастырь
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