В пьесе "горе от ума" используют говорящие фамилии( Молчалин не разговорчив ), каки?? другим словом это можно назвать?

Литература
В пьесе "горе от ума" используют говорящие фамилии( Молчалин не разговорчив ), каки?? другим словом это можно назвать?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По-другому никак. В литературе этот прием так и называется "говорящие фамилии"
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