В пьесе "горе от ума" используют говорящие фамилии( Молчалин не разговорчив ), каки?? другим словом это можно назвать?

Литература

В пьесе "горе от ума" используют говорящие фамилии( Молчалин не разговорчив ), каки?? другим словом это можно назвать?

Автор: Гость