Гость: Гость:

1. В экваториальных широтах образуется область низкого атмосферного давления. Сильно нагретый воздух расширяется и происходит восходящее движение воздуха. 2. В полярных широтах образуется область высокого атмосферного давления. Из-за низких температур воздух охлаждается, становится более тяжёлым и опускается. 3. В тропических широтах образуется область высокого атмосферного давления. Поднявшийся от экватора воздух растекается к полюсам, но вследствии вращения Земли вокруг своей оси он отклоняется к востоку. Охлаждаясь он становится тжелее и опускается у тропиков. 4.60 градусов северной и южной широты (умеренный пояс)