В полярных широтах образуется область
География
В полярных широтах образуется область
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В экваториальных широтах образуется область низкого атмосферного давления. Сильно нагретый воздух расширяется и происходит восходящее движение воздуха. 2. В полярных широтах образуется область высокого атмосферного давления. Из-за низких температур воздух охлаждается, становится более тяжёлым и опускается. 3. В тропических широтах образуется область высокого атмосферного давления. Поднявшийся от экватора воздух растекается к полюсам, но вследствии вращения Земли вокруг своей оси он отклоняется к востоку. Охлаждаясь он становится тжелее и опускается у тропиков. 4.60 градусов северной и южной широты (умеренный пояс)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Математика
Помогите решить задание по алгебре из 2 части из ЕГЭ. На фото я уже начала решать, д??льше не знаю. Помогите решить. Желательно, подробно. Заранее ...