В предложенном списке святых русской православной церкви подчеркните тех к кому ??риложимо это наименование им.николай александрович, князь дмитрий донской, митрполит алексей московский, метрополит владимер богоявленский, митр...

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В предложенном списке святых русской православной церкви подчеркните тех к кому ??риложимо это наименование им.николай александрович, князь дмитрий донской, митрполит алексей московский, метрополит владимер богоявленский, митрополит дмитрий ростовский, патриарх гермон, патриарх тихон, сергей игумен радонежский

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