В русско японской войне огромную роль сыграла крепость Порт Артур.В границах какого города она находится сейчас?
Биология
В русско японской войне огромную роль сыграла крепость Порт Артур.В границах какого города она находится сейчас?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас это город Далянь в Китае. Но современный город много больше (по площади и населению).
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