В сказе Левша левша тульский просит передать государю, что бы : а)мыльно-пильные ??аводы открыли в)шили толстые жиглеты с)ружья кирпичем не чистили д)корабли строили
Литература
В сказе Левша левша тульский просит передать государю, что бы : а)мыльно-пильные ??аводы открыли в)шили толстые жиглеты с)ружья кирпичем не чистили д)корабли строили
Ответ(ы):
Гость:
с) ружья кирпичём не чистили
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