В сказе Левша левша тульский просит передать государю, что бы : а)мыльно-пильные ??аводы открыли в)шили толстые жиглеты с)ружья кирпичем не чистили д)корабли строили

Литература

В сказе Левша левша тульский просит передать государю, что бы : а)мыльно-пильные ??аводы открыли в)шили толстые жиглеты с)ружья кирпичем не чистили д)корабли строили

Автор: Гость