В слове школа буква Л мягкая буква или твердая
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В слове школа буква Л мягкая буква или твердая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В слове школа буква л твёрдая
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