В солнечную погоду снег кажется розовым и золотым, а непогода отражается в нем унылой железной. Составить схему предложения
Русский язык
В солнечную погоду снег кажется розовым и золотым, а непогода отражается в нем унылой железной. Составить схему предложения
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[-= - и -], [-= -,-]
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