В солнечную погоду снег кажется розовым и золотым, а непогода отражается в нем унылой железной. Составить схему предложения

Русский язык

В солнечную погоду снег кажется розовым и золотым, а непогода отражается в нем унылой железной. Составить схему предложения

Автор: Гость