В среднем из 200 садовых насосов,поступивши в продажу, 14 подтекают.найдите вероятность того,что один случайно выбранный для контроля наслс не подтекает

Математика

В среднем из 200 садовых насосов,поступивши в продажу, 14 подтекают.найдите вероятность того,что один случайно выбранный для контроля наслс не подтекает

Автор: Гость