В среднем из 200 садовых насосов,поступивши в продажу, 14 подтекают.найдите вероятность того,что один случайно выбранный для контроля наслс не подтекает
Математика
В среднем из 200 садовых насосов,поступивши в продажу, 14 подтекают.найдите вероятность того,что один случайно выбранный для контроля наслс не подтекает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
200 - 14 = 186 186 : 200 = 0,93 ( мы так делали)
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