В трапеции ABCD продолжения боковых сторон AB и CD пересекаются в точке М, AD=2BC, F- серед??на AD. Докажите, что BMCF - параллелограмм.

Геометрия

В трапеции ABCD продолжения боковых сторон AB и CD пересекаются в точке М, AD=2BC, F- серед??на AD. Докажите, что BMCF - параллелограмм.

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