В ТРЕУГОЛЬНИКЕ abc ac=bc,ab=15,высота ah-3.Найти sin A
Геометрия
В ТРЕУГОЛЬНИКЕ abc ac=bc,ab=15,высота ah-3.Найти sin A
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Треугольник равнобедренный, значит угол а=в,рассмотрим треугольник авh по теореме синусов ab÷sin90°=ah÷sinB⇒15/1=3/sinB⇒sinB=3/15=1/5
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