В треугольнике МКР известно,что КР= 8см,угол К=106 градусов,угол P=32 градуса.Найдите неизвестную сторону MP
Геометрия
В треугольнике МКР известно,что КР= 8см,угол К=106 градусов,угол P=32 градуса.Найдите неизвестную сторону MP
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Угол М равен 180-106-32 = 42 градуса. Далее используем теорему синусов: (картинка 1) . Отсюда находим неизвестную сторону МР (картинка 2) Ответ: 11.4926645 см
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