В цилиндрический сосуд налили воду высотой 30 см.С какой силой вода будет оказыват?? давление на нижнюю поверхность тонкой пластинки площадью 5 квадратных см, которая находится на расстоянии 10 см от дна сосуда?
Физика
В цилиндрический сосуд налили воду высотой 30 см.С какой силой вода будет оказыват?? давление на нижнюю поверхность тонкой пластинки площадью 5 квадратных см, которая находится на расстоянии 10 см от дна сосуда?
Ответ(ы):
Гость:
p=F/SF=pSp=po g hF=po g h / S=1000*10*0.3/0.0005=30000000/5=6000 000 H=6MH
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