В цилиндрический сосуд налили воду высотой 30 см.С какой силой вода будет оказыват?? давление на нижнюю поверхность тонкой пластинки площадью 5 квадратных см, которая находится на расстоянии 10 см от дна сосуда?

Физика

В цилиндрический сосуд налили воду высотой 30 см.С какой силой вода будет оказыват?? давление на нижнюю поверхность тонкой пластинки площадью 5 квадратных см, которая находится на расстоянии 10 см от дна сосуда?

Автор: Гость