Велосипедист поднимался на холм со скоростью 12км/ч, а спустился он с холма тем же путем со скоростью 20км/ч, потратив на 16 минут меньше,чем на подъем. Чему равна длина дороги?

Математика

Велосипедист поднимался на холм со скоростью 12км/ч, а спустился он с холма тем же путем со скоростью 20км/ч, потратив на 16 минут меньше,чем на подъем. Чему равна длина дороги?

Автор: Гость