Велосипедист поднимался на холм со скоростью 12км/ч, а спустился он с холма тем же путем со скоростью 20км/ч, потратив на 16 минут меньше,чем на подъем. Чему равна длина дороги?
Математика
Велосипедист поднимался на холм со скоростью 12км/ч, а спустился он с холма тем же путем со скоростью 20км/ч, потратив на 16 минут меньше,чем на подъем. Чему равна длина дороги?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12*х=20*(х-16) 12*х=20*х-320 20*х-12*х=320 8*х=320 х=40 минут составляем пропорцию 12 км - за 60 мин х км - за 40 мин х=12*40\60= 8 км
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