Верны ли утверждения: 1.В правовом государстве соблюдаются права человека. 2.В правовом государстве существует принцип разделения властей. А) Верно только 1. Б)Верно только 2. В)Верны оба утверждения. С)Оба утверждения ош...

Обществознание

Верны ли утверждения: 1.В правовом государстве соблюдаются права человека. 2.В правовом государстве существует принцип разделения властей. А) Верно только 1. Б)Верно только 2. В)Верны оба утверждения. С)Оба утверждения ошибочны. _____________________________ ХЕЛП МИ, ДАЮ 30 БАЛЛОВ :З

Автор: Гость