Верны ли утверждения: 1.В правовом государстве соблюдаются права человека. 2.В правовом государстве существует принцип разделения властей. А) Верно только 1. Б)Верно только 2. В)Верны оба утверждения. С)Оба утверждения ош...
Обществознание
Верны ли утверждения: 1.В правовом государстве соблюдаются права человека. 2.В правовом государстве существует принцип разделения властей. А) Верно только 1. Б)Верно только 2. В)Верны оба утверждения. С)Оба утверждения ошибочны. _____________________________ ХЕЛП МИ, ДАЮ 30 БАЛЛОВ :З
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