Верны ли утверждения: 1.В правовом государстве соблюдаются права человека. 2.В правовом государстве существует принцип разделения властей. А) Верно только 1. Б)Верно только 2. В)Верны оба утверждения. С)Оба утверждения ош...

Обществознание
Верны ли утверждения: 1.В правовом государстве соблюдаются права человека. 2.В правовом государстве существует принцип разделения властей. А) Верно только 1. Б)Верно только 2. В)Верны оба утверждения. С)Оба утверждения ошибочны. _____________________________ ХЕЛП МИ, ДАЮ 30 БАЛЛОВ :З
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Срочно!!!!! Фонетическая транскрипция слова БЕСШУМНЫЙ Прям очень срочно Задани?? в олипиаде Весь класс спорит Помогите
Ответить
Физика
Автомобиль движется по горизонтальной дороге равномерно со скоростью 10 метров секунду . в начале одного из прямолинейных участков длиной 525 метро...
Ответить
Русский язык
Слышу-выполнить морфемный разбор
Ответить
Литература
Сочинение на тему говорит и показывает Москва помогите пожалуйста написать сочинение на эту тему. очень нужно. заранее спасибо
Ответить
Математика
Помогите с примером #95 (4)
Ответить