Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре відпочили під час каникул. Г Добре слово і кішці приємно.

Українська мова
Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре відпочили під час каникул. Г Добре слово і кішці приємно.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. ми добре(як?) відпочили під час каникул.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
ВЫЧИСЛИ ТРИ СЕДЬМЫХ ОТ КАЖДОЙ ИЗ СЛЕДУЩИХ величин 49 т, 147 л, 294кв.м, 301 куб,см
Ответить
Русский язык
Сочинить стихотворение по рифме: ......погода; ......работа; ......каждый раз; ......рассказ
Ответить
Беларуская мова
Па саставу слова расказваюць
Ответить
Русский язык
Поставить знаки препинания. 1)На крыльце лежал неизвестно откуда взявшийся рыжий котёнок. 2) К дому вела мокрая от дождя дорога. 3) деревенск...
Ответить
Алгебра
X^2-15=2x решите пожалуйста
Ответить