Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре відпочили під час каникул. Г Добре слово і кішці приємно.
Українська мова
Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре відпочили під час каникул. Г Добре слово і кішці приємно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В. ми добре(як?) відпочили під час каникул.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Беларуская мова
Русский язык
Поставить знаки препинания. 1)На крыльце лежал неизвестно откуда взявшийся рыжий котёнок. 2) К дому вела мокрая от дождя дорога. 3) деревенск...
Алгебра