Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре відпочили під час каникул. Г Добре слово і кішці приємно.

Українська мова

Вибери речення у якому виділене слово є прислівником. А Завжди буди щедрим на добре слово. Б Яблуко було соковите й добре на смак. В Ми добре відпочили під час каникул. Г Добре слово і кішці приємно.

Автор: Гость