Вид именныкив першого рядка утворы за допомогую суффиксив
Українська мова
Вид именныкив першого рядка утворы за допомогую суффиксив
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Двор-дворник, подъём-подъёмник, аптека-аптекарь
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