Відносна молекулярна маса насиченого одноатомного спирту 144г. Обчисліть його мол??рну формулу
Химия
Відносна молекулярна маса насиченого одноатомного спирту 144г. Обчисліть його мол??рну формулу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стал обороняться от толчка: схватил офицера за горло и начал душить. “Несколько секунд они оба испуганными глазами смотрели на чуждые друг другу лица, и оба были в недоумении о том, что они сделали и что им делать”. “Испуганные глаза” — это, конечно, страх смерти, но не только. С моей точки зрения, по крайней мере один из них — Пьер — был напуган необходимостью выбора: ты убьешь или тебя убьют. Происходит столкновение двух людей, двух врагов. Тот, кто сильнее, тот и останется живым, но для этого надо убить человека.
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