Відомий є факт, що в широколистному лісі багато трвянистих рослин, які розквітают?? відразу після танення снігу, а в хвойному лісі таких рослин немає.Поясніть причини цього явища?
Биология
Відомий є факт, що в широколистному лісі багато трвянистих рослин, які розквітают?? відразу після танення снігу, а в хвойному лісі таких рослин немає.Поясніть причини цього явища?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тому що у широколистомк лісі зовсім инші умови живлення, росту, друга місцевість, друге природне середовище. Ліс назвати широколистим, тому що він захищае рослини від пекучого сонця, страшних ливнів та инших природних явищ. А ось хвойні ліси більш відкриті. Вони пропускають сонце, дощ і.д.
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