Визначте пояний час у Каїрі (Єгипет) якщо в Києві 18:00
География
Визначте пояний час у Каїрі (Єгипет) якщо в Києві 18:00
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Якщо в Києві 18.00 то в Каїрі буде 17.00
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Ученики школы готовят домашнее задание. Екатерина витрачила на работу 1 час, Саша-3200 секунд,Василий-20 минут,а Ирина - суток.Кто быстрее выполнит...
Математика
Двум ученикам надо было разделить одно и то же число: первому на 14 а второму на 41. У первого получилось в частном 20 и в остатке 9. Какой ответ д...