Внести под корень (должно получиться одно число) 2√3+√18=

Алгебра
Внести под корень (должно получиться одно число) 2√3+√18=
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
√12+√18 помойму так больше никак
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