Пользуясь таблицами плотности 2- 4 ,определите ,тела из каких металлов будут плавать в ртути , а какие - тонуть.
Физика
Пользуясь таблицами плотности 2- 4 ,определите ,тела из каких металлов будут плавать в ртути , а какие - тонуть.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня нет таблицы перед глазами, но смотри как это надо делать: если плотность тела больше плотности ртути, то тело утонет; если плотность тела равна плотности ртути (ну или хотя приблизительно равны значения), то тело будет плавать в нем; ну а если плотность тела меньше плотности ртути, то тело будет плавать на поверхности
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