Вопрос № 1 В каких системах отсчёта выполняются все три закона механики Ньютона? 1. Только в инерциальных системах 2. Только в неинерциальных системах 3. В инерциальных и неинерциальных системах 4. В любых системах отсчёт...

Физика

Вопрос № 1 В каких системах отсчёта выполняются все три закона механики Ньютона? 1. Только в инерциальных системах 2. Только в неинерциальных системах 3. В инерциальных и неинерциальных системах 4. В любых системах отсчёта Вопрос № 2 1 закон ньютона формулируется так: 1. Существуют такие системы отсчёта, относительно которых тела сохраняют свою скорость неизменной, если на них не действуют другие тела Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе Силы, два тела действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по направлению Вопрос № 3 3 закон ньютона формулируется так: 1. Силы, два тела действуют друг на друга, равны по модулю и противоположны по направлению 2. Существуют такие системы отсчёта, относительно которых тела сохраняют свою скорость неизменной, если на них не действуют другие тела 3. Ускорение тела прямо пропорционально равнодействующей сил, приложенных к телу, и обратно пропорционально его массе Вопрос № 4 Под действием силы 20 Н тело движется с ускорением 5 м/с2. Какова масса тела? 0,25 кг 4 кг может быть любая Вопрос № 5 Какому из нижеприведённых выражений соответствует единица силы, выраженная через основные единицы СИ? кг: м2/ с2 кг * м/ с2 кг2 * м2/ с2 кг * м2/ с2 Вопрос № 6 Какая из величин: масса или сила - векторная? Только масса Только сила Сила и масса Вопрос № 7 Равнодействующая всех сил, действующих на тело равна нулю. Как будет вести себя тело? Двигаться с ускорением Двигаться равномерно прямолинейно или покоиться Только покоиться ни один из ответов не подходит Вопрос № 8 На тело действуют две силы 12Н и 7Н в противоположные стороны. Тело имеет массу 2 кг. С каким ускорением двигается тело? 0,2 м/с2 2,5 м/с2 25 м/с2 Вопрос № 9 С какой силой надо действовать на тело массой 5 кг, чтобы оно двигалось с ускорением 0,1 м/с2? 0,1 Н 0,5 Н 1 Н 5 Н 50 Н Вопрос № 10 На тело действуют две силы 2 Н и 5 Н в одну сторону и две силы 1,5 Н и 8 Н в противоположную сторону. Определить равнодействующую силу. 2,5 Н 3,5 Н 6 Н 10 Н

Автор: Гость