Вопрос таков: напишите Достижения и нерешенные задачи революции. И Можно ли счит??ть революцию завершенной. много баллов. наверно.
История
Вопрос таков: напишите Достижения и нерешенные задачи революции. И Можно ли счит??ть революцию завершенной. много баллов. наверно.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
И да, и нет. Основные задачи революции были выполнены, но при этом появились новые проблемы. Соответственно, революция не выполнила всего, чего от неё многие ожидали...
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