Вопросы по роману "Мастер и Маргарита". 1. Как соотносятся образы Иешуа и Воланда? 2. Где Воланд обретает своё настоящее обличье?
Литература
Вопросы по роману "Мастер и Маргарита". 1. Как соотносятся образы Иешуа и Воланда? 2. Где Воланд обретает своё настоящее обличье?
Ответ(ы):
Гость:
1. Они оба хотят справедливости, но у каждого разные способы этого и разные возможности. 2. На кровавом балу ночью с Маргаритой.
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