Восполнить звенья в словообразовательной цепи, определить способ словообразования: зреть - ... - ... - мировоззрение, думать - ... - ... - ... - непродуманность, интерес - ... - ... - заинтересоваться
Русский язык
Восполнить звенья в словообразовательной цепи, определить способ словообразования: зреть - ... - ... - мировоззрение, думать - ... - ... - ... - непродуманность, интерес - ... - ... - заинтересоваться
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зреть - зрение - воззрение - мировоззрение думать - продумать - продуман - непродуман
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Немецкий язык