Возле фараона занимал самое почетное положение..

История
Возле фараона занимал самое почетное положение..
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Гость:
Джати - это верховный сановник 
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