Впишите пропещеные слова как природа заботится о ландыше найдите оличетворение подчеркните Природой бережно спелёнутый, Завёрнутый в зелёный лист, Растёт цветок в глуши нетронутой, Прохладен, хрупок и душист.

Литература

Впишите пропещеные слова как природа заботится о ландыше найдите оличетворение подчеркните Природой бережно спелёнутый, Завёрнутый в зелёный лист, Растёт цветок в глуши нетронутой, Прохладен, хрупок и душист.

Автор: Гость