Впишите пропещеные слова как природа заботится о ландыше найдите оличетворение подчеркните Природой бережно спелёнутый, Завёрнутый в зелёный лист, Растёт цветок в глуши нетронутой, Прохладен, хрупок и душист.

Литература
Впишите пропещеные слова как природа заботится о ландыше найдите оличетворение подчеркните Природой бережно спелёнутый, Завёрнутый в зелёный лист, Растёт цветок в глуши нетронутой, Прохладен, хрупок и душист.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это "Прохладен" и "хрупок"
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