Впишите пропещеные слова как природа заботится о ландыше найдите оличетворение подчеркните Природой бережно спелёнутый, Завёрнутый в зелёный лист, Растёт цветок в глуши нетронутой, Прохладен, хрупок и душист.
Литература
Впишите пропещеные слова как природа заботится о ландыше найдите оличетворение подчеркните Природой бережно спелёнутый, Завёрнутый в зелёный лист, Растёт цветок в глуши нетронутой, Прохладен, хрупок и душист.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорее всего это "Прохладен" и "хрупок"
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика
В одинаковые контейнера разложили поровну 4480 кг моркови и 2800кг свёклы. Контейнеров с морковью было на 3 больше, чем со свёклой. Сколько было ко...
Окружающий мир
Какое вещество, содержащееся в почве, определяет ее плодородие? 1) Песок 2) Глина 3) Вода 4) Перегной
Русский язык