Всех натуральных чисел от 20до 120 включительно

Математика
Всех натуральных чисел от 20до 120 включительно
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Ответ(ы):
Гость:
21, 22, 23, 24,…, 119. Или я не правильно поняла?
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