Всем привет.Помогите сделать синквейн про добрыню никитича
Литература
Всем привет.Помогите сделать синквейн про добрыню никитича
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Добрыня Никитич 2)Мужественный,справедливый. 3)Охраняет,защищает,спасает. 4)Вера в справедливость-вот силушка земли русской. 5)Богатырь.
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