Вспахали 5/7. Найдите площадь этого поля, если вспахали 32,5 на
Математика
Вспахали 5/7. Найдите площадь этого поля, если вспахали 32,5 на
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
45.5 га они вспахали
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