Встановіть відповідність між іменем гетьмана та фактом; пов'язаним з ним: 1),Іван М??зепа; 2)Павло Полуботок; 3)Дем'ян Многогрішний; 4)Петро Конашевич -Сагайдачний. варианты: а)герой твору А.Кащенка,П.Куліша,А.Чайковського. ;...

История

Встановіть відповідність між іменем гетьмана та фактом; пов'язаним з ним: 1),Іван М??зепа; 2)Павло Полуботок; 3)Дем'ян Многогрішний; 4)Петро Конашевич -Сагайдачний. варианты: а)герой твору А.Кащенка,П.Куліша,А.Чайковського. ; б) Засуджений до довічного ув'язнення,постригся у ченці.; в)Герой поеми Ч.Байрока, В.Гюго, В.Сосюри.; г) за легендою заповів гетьманські скарби незалежній Україні.; д) був прадідом Н.Гончарової-дружини О.Пушкіна

Автор: Гость