Вставьте пропущенные слова: Дружба для меня____. Я хорошая подруга, потому что _____. Н?? всё таки во мне есть черты которые мешают дружбе ______. Чтобы иметь больше друзей подруг надо ______. Своими друзьями я могу назвать _______.

Гость: Гость:

Дружба для меня это поддержка в трудную минуту. Я хорошая подруга, потому что мы друг к другу никогда не врем. Но все таки во мне есть черты которые мешают дружбе и это то, что мы редко видимся. Чтобы иметь больше друзей подруг надо никогда из не обзывать, Не ссорится, Не обижать. Своими друзьями я могу назвать лучшими