Ввек тебя я не забуду.ты найдёшь меня повсюду. надо подчеркнуть главные члены над ??одлежащим указать части речи над сказуемым лицо и число глаголов и выдилить окончания глаголов

Русский язык
Ввек тебя я не забуду.ты найдёшь меня повсюду. надо подчеркнуть главные члены над ??одлежащим указать части речи над сказуемым лицо и число глаголов и выдилить окончания глаголов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Главные члены : 1 предложение - Я-подлежащее(обычно подчёркивается одной чертой)-Существительное Не забуду-сказуемое(обычно подчеркивается двумя чертами)-первое лицо,единственное число и окончание,,у,, 2 предложение - Ты-подлежащее-Существительное Найдёшь-сказуемое-второе лицо,единственное число и окончание ,,ешь,, !ПОДЛЕЖАЩЕЕ ВСЕГДА ЯВЛЯЕТСЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫМ!
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