Ввек тебя я не забуду.ты найдёшь меня повсюду. надо подчеркнуть главные члены над ??одлежащим указать части речи над сказуемым лицо и число глаголов и выдилить окончания глаголов

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Ввек тебя я не забуду.ты найдёшь меня повсюду. надо подчеркнуть главные члены над ??одлежащим указать части речи над сказуемым лицо и число глаголов и выдилить окончания глаголов

Автор: Гость