Выберите из этих существительный только несколоняемые : время. кенгуру. мисс .шимпанзе. знамя .задира. стремя. метро. бремя. мадам. кофе. забияка. егоза. кино .сирота. пламя. город Сочи . лейка.непоседа. спортсмен . имя . акаме...
Русский язык
Выберите из этих существительный только несколоняемые : время. кенгуру. мисс .шимпанзе. знамя .задира. стремя. метро. бремя. мадам. кофе. забияка. егоза. кино .сирота. пламя. город Сочи . лейка.непоседа. спортсмен . имя . акамедия . путь . .зазнайка. такси . пальто . темя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кенгуру,мисс,шимпанзе,метро, мадам, кофе, кино, Сочи, такси, пальто . все слова ср. р.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Сформулируй задачу по данной краткой записи. в 1-й день 2-й деньРеши задачу. Вычисли и запиши ответ. Измени задачи так, чтобы она решалась в два де...