Выберите из этих существительный только несколоняемые : время. кенгуру. мисс .шимпанзе. знамя .задира. стремя. метро. бремя. мадам. кофе. забияка. егоза. кино .сирота. пламя. город Сочи . лейка.непоседа. спортсмен . имя . акаме...

Русский язык
Выберите из этих существительный только несколоняемые : время. кенгуру. мисс .шимпанзе. знамя .задира. стремя. метро. бремя. мадам. кофе. забияка. егоза. кино .сирота. пламя. город Сочи . лейка.непоседа. спортсмен . имя . акамедия . путь . .зазнайка. такси . пальто . темя.
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Гость:
Кенгуру,мисс,шимпанзе,метро, мадам, кофе, кино, Сочи, такси, пальто . все слова ср. р.
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