Выберите район где наблюдаются самые высокие температуры воздуха. а) Экватор б) 10 гр.C северной широты в) 10 гр.C южной широты г) Северный тропик д) Южный тропик

География
Выберите район где наблюдаются самые высокие температуры воздуха. а) Экватор б) 10 гр.C северной широты в) 10 гр.C южной широты г) Северный тропик д) Южный тропик
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