Вычеслите интеграл ∫5^x*dx
Алгебра
Вычеслите интеграл ∫5^x*dx
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это неопределенный интеграл показательной функции. Смотрим на таблицу интегралов, и видим:
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