Вычисли спроверкой пример 78-29

Математика
Вычисли спроверкой пример 78-29
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Гость:
78 - 29 = 49 проверка : 49+ 29 = 78
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