Вычисли спроверкой пример 78-29
Математика
Вычисли спроверкой пример 78-29
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
78 - 29 = 49 проверка : 49+ 29 = 78
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
От одной пристани одновременно в противоположных направлениях отошли две моторн??е лодки. одна шла со скоростью 250 м/мин, а другая со скоростью 20...
Русский язык
Русский язык
И справить1. Сегодня он (сердит / сердитый). 3. Профессор (доволен / довольный) успеха??и студентов. 4. Больной еще (слаб / слабый). 5. Вода в реке...