Вычисли вычитание и проверь сложение

Математика
Вычисли вычитание и проверь сложение
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Автор: Гость
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Гость:
А а а почему нету задачи?
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