Помагите номера 172,173 пж

Математика
Помагите номера 172,173 пж
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)                            2) 34 дм                        12 дм 4 см 6 м 5 дм                    3 м 5 см 2 м 8 см                    4 м 18 см 1 м 1 дм                    1 м 2 дм  
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