Назовите 5 главных нефтяных штатов сша. определить в каких из них добыча нефти вед??тся и на континентальном шельфе. объяснить конфигурацию сложившейся системы нефтепроводов , причины сооружения трансаляскинского нефтепровода б...
География
Назовите 5 главных нефтяных штатов сша. определить в каких из них добыча нефти вед??тся и на континентальном шельфе. объяснить конфигурацию сложившейся системы нефтепроводов , причины сооружения трансаляскинского нефтепровода был построен в 70ее
Ответ(ы):
Гость:
Знаю только Эксон и Роял Датшэл
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