Назовите 5 главных нефтяных штатов сша. определить в каких из них добыча нефти вед??тся и на континентальном шельфе. объяснить конфигурацию сложившейся системы нефтепроводов , причины сооружения трансаляскинского нефтепровода б...

География

Назовите 5 главных нефтяных штатов сша. определить в каких из них добыча нефти вед??тся и на континентальном шельфе. объяснить конфигурацию сложившейся системы нефтепроводов , причины сооружения трансаляскинского нефтепровода был построен в 70ее

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