Вычислить, используя свойства модуля 1) |15|+|6|;2)|-9|+|71|;3)|0|+|15-|7|+|-7|
Математика
Вычислить, используя свойства модуля 1) |15|+|6|;2)|-9|+|71|;3)|0|+|15-|7|+|-7|
Ответ(ы) на вопрос:
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1)21 2)80 3)15 т.к. модуль убирает минусы
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