Вычислить, используя свойства модуля 1) |15|+|6|;2)|-9|+|71|;3)|0|+|15-|7|+|-7|

Математика
Вычислить, используя свойства модуля 1) |15|+|6|;2)|-9|+|71|;3)|0|+|15-|7|+|-7|
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)21 2)80 3)15 т.к. модуль убирает минусы
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