Вычислить площадь фигуры ограниченной линиями y=2:x y=2 x=3
Алгебра
Вычислить площадь фигуры ограниченной линиями y=2:x y=2 x=3
Ответ(ы):
Гость:
Площадь квадрата 2*2=4 - интеграл от 1 до 2 от 2dx/x = 4 - 2ln2
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