2-сынып сурет бойынша ангиме кура
Қазақ тiлi
2-сынып сурет бойынша ангиме кура
Ответ(ы):
Гость:
Атам ауырды ауырды ауырды мен атамды емдедім
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