Вычислить сумму 0,(1)+2,(3)+4,(5)+...+98,(99)
Математика
Вычислить сумму 0,(1)+2,(3)+4,(5)+...+98,(99)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это арифметическая прогрессия. формула суммы арифметической прогрессии - S=(а1+аn)n\2 то есть первый член + последний член, умноженный на разность, всё это разделить на 2. подставляем числа по формуле - S=(0,1+98,99)*98,99\2=4904,45955
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