Вычислите массу гидроксида цинка,который реагирует с 0,1 моля серной кислоты.

Химия
Вычислите массу гидроксида цинка,который реагирует с 0,1 моля серной кислоты.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано:                                                  Решение: n(H2SO4)=0,1моль                           Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4+2H2O                                                            n(Zn(OH)2)-Х  найти:                                               X/1=0,1/1 m(Zn(OH)2)-?                                     X=0,1 моль=n(Zn(OH)2)                                                        m=n*M                                                       m(Zn(OH)2)=0,1*99=9,9 г                Ответ: 9,9 г     
Гость:
х моль        0,1 моль Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O 1 моль      1 моль х = 0,1 1     1 х = 0,1 n(Zn(OH)2) = 0,1 моль m = n*M M(Zn(OH)2) = 65 + 16*2 + 1*2 = 99 г/моль m(Zn(OH)2) = 0,1 моль * 99 г/моль = 9.9 г Ответ: 9.9 г
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