Вычислите массу гидроксида цинка,который реагирует с 0,1 моля серной кислоты.
Химия
Вычислите массу гидроксида цинка,который реагирует с 0,1 моля серной кислоты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дано: Решение: n(H2SO4)=0,1моль Zn(OH)2+H2SO4=ZnSO4+2H2O n(Zn(OH)2)-Х найти: X/1=0,1/1 m(Zn(OH)2)-? X=0,1 моль=n(Zn(OH)2) m=n*M m(Zn(OH)2)=0,1*99=9,9 г Ответ: 9,9 г
Гость:
х моль 0,1 моль Zn(OH)2 + H2SO4 = ZnSO4 + 2H2O 1 моль 1 моль х = 0,1 1 1 х = 0,1 n(Zn(OH)2) = 0,1 моль m = n*M M(Zn(OH)2) = 65 + 16*2 + 1*2 = 99 г/моль m(Zn(OH)2) = 0,1 моль * 99 г/моль = 9.9 г Ответ: 9.9 г
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