Вычислите молярную концентрацию 40 раствора серной кислоты (плотность 1,30 г/см3)

Химия
Вычислите молярную концентрацию 40 раствора серной кислоты (плотность 1,30 г/см3)
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Гость:
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