Выдели красным карандашом 3 ребра куба так,чтобы они образовали ломаную
Математика
Выдели красным карандашом 3 ребра куба так,чтобы они образовали ломаную
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Гость:
Как-то так .. ...........................
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