Выделить грамматическую основу в предложении: когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке.
Русский язык
Выделить грамматическую основу в предложении: когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был, Отвезли, Жить. Подлежащих тут нет, есть части речи, но они только выражены существительным :)
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