Выделить грамматическую основу в предложении: когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке.

Русский язык
Выделить грамматическую основу в предложении: когда я был маленький, меня отвезли жить к бабушке.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Был, Отвезли, Жить. Подлежащих тут нет, есть части речи, но они только выражены существительным :)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Укажите решение неравенства (x+2)(x-7)≤0
Ответить
Українська мова
Розкрийте значення фразеологізмів. 1. Пройняти когось поглядом. 2. Очі рогом ліз??ть. 3. Мозолити очі. 4. Очі горять. 5. Очі розбігают...
Ответить
История
1. Какая часть земель самого верного союзника Наполеона становилась частью Российской империи по условиям Венского конгресса? 2. Кто спровоциров...
Ответить
Математика
(у-50)+15+10 при у =65 упрости и реши
Ответить
Алгебра
помогите 5у-(у+4) пожалуста
Ответить